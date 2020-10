BINNENKIJKEN. Na ruzie met ‘Sex and the City’-collega verlaat Kim Cattrall de stad die haar groot maakte

CelebritiesAls de wulpse Samantha uit ‘Sex and the City’ was ze jaren gek op New York, maar de liefde voor de stad die haar groot maakte lijkt intussen flink bekoeld. Actrice Kim Cattrall (64) zet haar gezellige cottage in de New Yorkse Hamptons zelfs te koop. Een zoveelste bewijs dat ze schoon schip maakt met haar verleden.

Wie nog altijd hoopt op een derde film van ‘Sex and the City’, de immens populaire reeks waarin Kim Cattrall een van de hoofdrollen vertolkte, kan die droom maar beter opbergen. Of het zou een film zonder Kim, alias sexy Samantha, moeten zijn. De actrice beschouwt de meidenserie, die zich van 1998 tot 2004 in New York afspeelde, immers al geruime tijd als een afgesloten hoofdstuk, en zoekt nu ook letterlijk andere oorden op. Ver weg uit de stad die haar acteercarrière naar een hoger niveau tilde, kiest ze voor een veel rustiger leven in Canada, waar ze als jong meisje opgroeide. Wellicht houdt ze wel nog een pied-à-terre in de Big Apple zelf achter de hand, maar haar vrije momenten spendeert Kim voortaan liever elders. En dus staat haar houten bungalow in East Hampton te koop voor een mooie 2,5 miljoen euro. Die streek met populaire badplaatsen vlak buiten New York is nochtans een geliefde trekpleister voor beroemdheden die even van de rust, de luxueuze omgeving, de privacy en de uitgestrekte Atlantische Oceaan willen genieten.

Zuur randje

Dat Kim haar gezellige toevluchtsoord verkoopt, is voor de fans een tikje vreemd. Zij blijven de actrice immers voor eeuwig en altijd associëren met New York, de stad waar ‘Sex and the City’ zich afspeelde en die haar een rijkgevulde bankrekening opleverde. Toch was het in de eerste plaats hoofdrolspeelster en fashionista Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, die eind jaren 90 en begin jaren 2000 de absolute lieveling was. Samen met haar hechte vriendinnenkliek beleefde ze allerlei avonturen. Maar ook de andere dames uit de hitserie waren graag gezien: er was de ietwat brave Charlotte, de licht neurotische advocate Miranda en natuurlijk de welbespraakte en sexy zakenvrouw Samantha, gespeeld door Kim. Nadat de serie er in 2004 mee was opgehouden, werden de fans in 2008 en 2010 nog getrakteerd op twee reüniefilms. En daar zal het bij blijven, want aan de serie zit helaas ook een zuur randje, althans voor twee hoofdrolspeelsters.

Geen vriendinnen

Terwijl de vriendinnen op het scherm onafscheidelijk lijken, rommelt het achter de coulissen immers serieus tussen Kim en Sarah Jessica. Naar verluidt pikt Cattrall het niet dat Sarah Jessica op een bepaald moment een hoger salaris krijgt dan zij, wat tot strubbelingen met de rest van de cast leidt. Op de filmset zouden Kim en Sarah Jessica zelfs amper een woord wisselen. Die laatste weerlegt dat gerucht: “Kim durfde het aan om te onderhandelen over geld. Niemand zou haar dat kwalijk mogen nemen. Het maakt me van streek dat er zoveel geroddeld wordt over onze relatie.” Aanvankelijk blijft Kim ook nog lief voor haar collega, maar dan komt er plots een ommezwaai. “Zijn wij vriendinnen? Nee. Nooit geweest. Wij zijn professionele actrices. We hebben elk ons eigen leven”, klinkt het in 2017 bits.

Tragedie uitgebuit

Wat er zich precies afspeelde, blijft een raadsel, maar de bom barst pas helemaal als Kims broer in 2018 overlijdt en Sarah Jessica haar medeleven betuigt op sociale media. Dat stoot Kim om de een of andere reden zo erg tegen de borst dat ze in een niet mis te verstane boodschap haar voormalige tegenspeelster publiekelijk voor schut zet. “Mijn moeder vroeg me vandaag wanneer die hypocriete Sarah Jessica Parker me gerust zou laten. Dat je contact blijft zoeken, herinnert me er pijnlijk aan hoe wreed je echt was en nog altijd bent. Laat me duidelijk zijn: jij bent mijn familie niet. Je bent mijn vriend niet. Dus vraag ik je voor de laatste keer om te stoppen met mijn tragedie uit te buiten zodat je jouw lieve meisjes-imago zou kunnen oppoetsen.” De uithaal van Kim slaat fans met verstomming. Was de immer goedlachse Sarah Jessica in werkelijkheid een onmens om mee samen te werken en zette Kim voor eeuwig en altijd de puntjes op de i? Of was een door verdriet overmande Kim haar boekje te buiten gegaan?

Alles op Google

Feit is dat ex-collega’s in de bres springen om het sympathieke imago van Sarah Jessica te bevestigen, maar die derde reünie komt er dus niet. Terwijl Kim, net zoals haar personage destijds, haar eigengereide koers vaart, blijft de uithaal aan Sarah Jessica kleven. “Ik ben diepbedroefd”, bekent ze. “Dit is niet hoe ik me onze relatie herinner.” Voor Kim lijkt er in ieder geval geen weg meer terug. Acteren doet ze nog wel: na jaren in de luwte is ze momenteel te zien in de serie Filthy Rich. Over haar ‘Sex and the City’-verleden wil ze nog maar weinig kwijt: “Je vindt alles op Google. Zoek het op, alles wat ik daar ooit over zei, kan je allemaal lezen op Google. En nee, ik heb geen spijt van mijn uitspraken.” En zo lijkt de ‘Sex and the City’-vriendinnensaga zich eens te meer in een mysterieuze waas te hullen.

