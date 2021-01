BINNENKIJKEN. Mick Jagger blijft de eeuwige gentleman en schenkt zijn vriendin een villa

Een aankoopakte van een mediterraanse villa in Florida, dát had rocker Mick Jagger vorige week onder zijn kerstboom gelegd. Het genereuze gebaar was een cadeautje van ruim anderhalf miljoen euro voor zijn vriendin Melanie Hamrick, met wie de Stones-frontman een zoontje van vier heeft, Deveraux. Het koppel was al een tijdje op zoek naar een extra stek, en Micks oog viel uiteindelijk op het huis in Lakewood Ranch, een streng bewaakte buurt niet ver van de stad Sarasota. Opmerkelijk: hij regelde de deal zonder het huis effectief te bezoeken. Zowel hij als Melanie kregen wel een virtuele tour. Dat de privacy van zijn familie gewaarborgd wordt en dat Melanies familie in de buurt woont, gaf blijkbaar de doorslag. De akte staat bovendien op Melanies naam en dat bewijst eens te meer dat Mick zorg draagt voor al wie hem lief is. Dat haar rockster een gulle gentleman is, wist Melanie overigens al langer. ‘Hij is de meest ongelooflijke, schitterende en liefdevolle vader’, zei ze twee jaar geleden in You Magazine. ‘En voor mij is hij de meest geweldige man op de wereld.’