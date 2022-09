BINNENKIJKEN. Kim Kardashian koopt villa van Cindy Crawford voor net geen 71 miljoen euro

CelebritiesNa haar breuk met Pete Davidson lijkt Kim Kardashian nood te hebben aan een nieuwe omgeving. De 41-jarige realityster heeft namelijk de strandvilla van het supermodel Cindy Crawford (56) overgekocht. De ex-vrouw van Kanye West had er duidelijk ook veel geld voor over. In totaal telde het SKIMS-gezicht zo’n 70 miljoen dollar neer voor het niet zo bescheiden stulpje.

70 miljoen dollar (net geen 71 miljoen euro) is uiteraard een serieuze investering, maar de 41-jarige realityster krijgt wel waar voor haar geld. De strandvilla, die in totaal twee verdiepingen telt, is in totaal zo’n 692 vierkante meter groot. De voormalige villa van Cindy Crawford heeft onder meer een ruime woonkamer, eetkamer en keuken. Dankzij de gigantische ramen heb je dan weer een mooi uitzicht over de adembenemende kust van Malibu.

Kim Kardashian kan in haar nieuwe villa ook helemaal tot rust komen. De grootste suite heeft namelijk een ingebouwde open haard en luxueuze badkamer. Aan kastruimte is er bovendien geen gebrek, want de zogenaamde master bedroom telt verder ook een ruime dressing. En ook de andere slaapkamers zijn niet van de minste. Zo heeft één suite niet alleen een aparte ingang, maar ook een eigen keuken en badkamer. De villa beschikt verder ook over een fitness een volledig uitgeruste multimediaruimte.

(Lees verder onder de foto’s.)

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Buiten vinden we dan weer een spectaculair zwembad, een tennisveld en verschillende terrassen terug. Ideaal om te genieten van de prachtige zonsondergangen waar Malibu bekend om staat. Het strand zelf ligt op wandelafstand en is bereikbaar via een afgesloten weg. Het befaamde El Sol Beach is bovendien alleen toegankelijk voor een handjevol huizen uit de buurt. Kans is ook groot dat Kim Kardashian er enkele andere celebrity’s tegen het lijf zal lopen. Ook Lady Gaga, Courtney Cox, Leonardo DiCaprio en Cher hebben een optrekje in de buurt.

Volgens de website ‘Top Ten Real Estate Deals’ stond de voormalige villa van Cindy Crawford eerst te koop voor 99 miljoen dollar. De realityster heeft dus nog zo’n 29 miljoen dollar van de vraagprijs gekregen. Met een verkoopprijs van 70,4 miljoen dollar is de villa wel nog steeds het duurste huis dat dit jaar in Malibu is verkocht en het op drie na duurste in Californië.

LEES OOK:

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV