BINNENKIJKEN. Khloé Kardashian verkoopt ‘droomhuis’ waar ze donkere dagen kende voor meer dan 13 miljoen euro

Het optrekje in Calabasas, een luxueuze wijk in Los Angeles, had nochtans alles voor een erg veelbelovende toekomst voor de realityster en jongere zus van Kim Kardashian. Khloé kocht het in 2014 van familievriend Justin Bieber, die het zelf had overgenomen van komiek Eddie Murphy. Ze liet het herinrichten door bekende binnenhuisarchitecten en prijkte ermee in interieurvakblad Architectural Digest. Maar bovenal was het een krachtdadig statement: het was haar eerste huis na een erg woelige periode waarin Khloés huwelijk met basketter Lamar Odom geteisterd werd door zijn drugsverslaving en het overspel. In 2013 trekt Khloé definitief een streep onder hun huwelijk, maar niet zonder eerst weken aan Lamars ziekenbed te waken nadat hij bij een overdosis bijna het leven had gelaten. Haar nieuwe woonst stond dus symbool voor haar herwonnen vrijheid en betekende meer dan ooit een welgekomen, frisse start in haar leven.