BINNENKIJKEN. Kate Winslet verkoopt gigantische loft van 4,7 miljoen euro in New York City

CelebritiesOscar-winnares Kate Winslet (45) heeft haar penthouse in New York City verkocht. De ruime duplex kwam in november op de markt en beschikt over vier slaapkamers, drie en een halve badkamers en een dakterras. Eerder was de loft te huur voor 25.000 euro per maand.

Het reusachtige appartement van 3.018 vierkante meter ligt in het kunstzinnige en luxueuze West Chelsea, tussen de bomen en de hedendaagse kunstgalerijen. Winslet kocht de woning in 2004 samen met haar ex-man, regisseur Sam Mendes (55), voor 4,99 miljoen dollar (4,13 miljoen euro). Na hun scheiding in 2012 kocht ze Mendes uit.

In het enorme pand zijn er maar liefst vier slaapkamers en drie en een halve badkamers. Daarnaast is er ook een compacte open keuken die uitgerust is met slagersblokken, een dubbel kookeiland, een snackbar en heel wat designapparatuur. De woon- en de eetkamer lopen over in elkaar en zijn afgewerkt met een eikenhouten plankenvloer, een gashaard en een kunstzinnige gouden kroonluchter. De volgende huiseigenaar heeft ook veel opslagruimte, want de muur in de woonkamer zit vol met ingebouwde kasten. Er zijn enorm veel ramen in de hele woning, waardoor je heel de dag kan genieten van natuurlijk licht.

Wie echt van het zonlicht zelf wil genieten, kan terecht op het dakterras van maar liefst 1.700 vierkante meter. Daar heb je een 270 graden uitzicht over New York en de Hudson River.

Nu de ‘Titanic’-ster besloten heeft om haar leven nog meer buiten de spotlights te leiden, heeft de Britse actrice haar New Yorkse uitvalsbasis niet meer nodig. Eerder verhuurde ze het pand voor 25.000 euro per maand, maar afgelopen november kwam het pand op de markt voor 5,7 miljoen dollar (omgerekend zo'n 4,7 miljoen euro). Momenteel zou er een contract lopen met een koper, al is het niet bekend wie de gelukkige is. Winslet brengt nu het grootste deel van haar tijd door met haar derde echtgenoot, Edward Abel Smith (43), op een historisch landgoed buiten Londen dat ze in 2011 kocht.

De rust van het platteland doet Kate goed, want de actrice is al enkele jaren paranoïde wat woningen betreft. Tien jaar geleden brak er brand uit in haar vakantiehuis op Necker Island nadat de bliksem was ingeslagen. In het holst van de nacht moest ze haar woning ontvluchten. “De grootste crisis in mijn leven”, zegt ze daarover. “Het maakt je voor eeuwig ontzettend angstig en overdreven wantrouwig. Ik zal altijd drie keer checken of ik het kookvuur heb afgezet, de kaarsen heb uitgeblazen en de haardroger of stijltang uit het stopcontact heb getrokken. Zo’n dramatische gebeurtenis heeft een blijvende impact.”

Er was ook één positief gevolg: ze werd op Necker Island verliefd op haar toekomstige echtgenoot, die er toevallig ook verbleef. Dat komt omdat het eiland van zakenman en miljardair Richard Branson is, de neef van haar man. “Edward was tijdens de brand de enige man die rustig en praktisch nadacht. Hij greep een zaklamp en sneakers. Ik daarentegen nam een beha die ik eerst nog per se wilde aantrekken, alle paspoorten en natuurlijk mijn kinderen. Maar een man die in een crisissituatie zo ijzig kalm blijft: die moet ik huwen, zo besefte ik nadien (lacht).”

