BINNENKIJKEN. Kate Winslet lust de glitter en glamour niet meer: “Ik hou er niet van om mijn ‘moeder-die-naar-school-rent-lichaam’ in een galajurk te persen”

CelebritiesStevent Kate Winslet (45) af op haar tweede Oscar? Volgens kenners is die kans reëel. Nadat ze in 2009 het felbegeerde beeldje ontving voor haar rol in The Reader, zet ze in het recente negentiende-eeuwse liefdesdrama Ammonite wederom een puike prestatie neer. En aangezien de zinderende, lesbische naaktscènes met tegenspeelster Saoirse Ronan (26) als spraakmakend beschouwd mogen worden in het nog steeds preutse Hollywood, kan Kate na drieëntwintig jaar misschien ook dat brave Titanic-imago van zich afschudden.