BINNENKIJKEN. Johnny Depp krijgt Frans dorp niet verkocht en geeft 6,2 miljoen euro korting

De acteur was erg verknocht aan het stekje bij de Franse Rivièra. “Met Vanessa en de kids leven we in een soort klein dorpje, het is net een paradijs”, zei hij in 2009 in een interview met het Franse tijdschrift VSD. “Het landgoed telt 121.000 vierkante meter en weet je wat ik er doe? Helemaal niets!” Vanessa Paradis en Johnny Depp gingen in 2012 na een relatie van 14 jaar uit elkaar.