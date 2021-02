BINNENKIJKEN. Ivanka Trump smeedt politieke plannen vanuit haar nieuwe thuisbasis

In de Trump-familie valt de appel niet ver van de boom, zeker niet wat ambities en zelfverzekerdheid betreft. Terwijl vader Donald er rotsvast van overtuigd was dat hij mocht blijven voor een tweede rondje in het Witte Huis, deelde ook dochter Ivanka ongetwijfeld die mening. De voormalige presidentsdochter is een vaderskindje pur sang: ze wijkt niet van zijn zijde, verdedigt hem door dik en dun, stelt hem nooit teleur, erfde zijn neus voor zaken en werpt zich net zo graag in de politieke strijd en op het publieke toneel als hij. Hun hoge verwachtingen over die tweede presidentstermijn draaiden wel anders uit. En dus zat er ook voor Ivanka niets anders op dan tijdens de afscheidsceremonie voor haar vader enkele weken geleden present te tekenen. Al was er toen wel een opmerkelijk verschil met de houding van haar broers en zus: terwijl Donald Jr. en Eric er wat onbeholpen en chagrijnig bijstonden, halfzus Tiffany niet goed leek te beseffen wat ze daar deed en halfbroer Barron in geen velden of wegen te bespeuren viel, redde Ivanka de eer van de familie. Met opgeheven hoofd en op torenhoge hakken liet de zakenvrouw voor het oog van de camera’s haar tranen de vrije loop. Maar haar trotse houding schreeuwde het wel uit: mij zie je zeker nog terug. Een veldslag verloren? Ja, dat wel. Maar voorgoed verslagen? Zeker niet.