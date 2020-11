BINNENKIJKEN. In dit huis verwerkte Ellie Goulding haar mentale dip: “Nu kan ze de spotlights weer aan”

Ellie Goulding mag dan wel haar statige Londense huis van de hand doen, de kans is bijzonder klein dat ze het zal ruilen voor een ruimere woonst. ‘Ik hou helemaal niet van reusachtige huizen’, zei de multimiljonaire enkele maanden geleden nog in Vogue. ‘Ik wil liever ingesloten zitten. Ooit huurde ik een gigantisch ‘rockster’-huis, maar ik haatte het daar. Je kon er een speld horen vallen. Het was te groot, en ik had al die kamers gewoon niet nodig.’ Maar de zangeres, die in 2012 een wereldster werd dankzij haar hit Lights en dat eerste succes nadien verzilverde met Burn en het Fifty Shades of Grey-soundtrack-nummer Love Me Like You Do, heeft ook nog een andere reden om aan te nemen dat het geluk in kleine dingen schuilt. In de zomer van 2016 moest Ellie immers op doktersbevel haar optredens afgelasten, wegens totale uitputting. ‘Ik had veel paniekaanvallen. Dan kreeg ik een brandend gevoel, alsof mijn hart oncontroleerbaar begon te racen en ik zou sterven aan een hartaanval. Voor mij was dat dubbel beangstigend, want ik heb effectief een hartprobleem.’