BINNENKIJKEN. In deze villa van 12 miljoen euro willen Katy Perry en Orlando Bloom hun gezin stichten

Geen maandenlange moederschapsrust voor zangeres Katy Perry. Luttele weken na haar bevalling is de zangeres alweer druk in de weer om aan de zijde van onder anderen Lionel Richie te jureren in het Amerikaanse Idool. Weliswaar met een lichaam en geest die toch vooral bij dochtertje Daisy zijn, zo gaf ze zelf aan. “Terug aan het werk. Niet op de foto: mijn pomppauzes”, schreef ze bij een foto op Instagram, verwijzend naar de borstvoeding die ze ook tijdens de werkuren op regelmatige tijdstippen moet geven. Ook haar outfit was een hallucinante knipoog naar haar status als kersverse mama: Katy was van kop tot teen gekleed in een koemotiefje. Ook in de week na de geboorte van haar dochtertje was ze al heel plichtbewust: “Een baby en een plaat afgeleverd in dezelfde week, onderschat mama niet!”, schreef ze toen om haar nieuwe album ‘Smile’ te promoten. Alle gekheid op een stokje: het valt wel heel erg op hoe graag Katy een doorsnee werkende moeder wil zijn. Uiteraard had ze zich nog enkele maanden – in alle luxe – koest kunnen houden in haar pas aangekochte ruime gezinsvilla in Californië, om er zich uitsluitend te focussen op haar nieuwe rol in het leven. Dat ze dat niet doet, zegt veel over de nuchterheid waarmee zij en haar verloofde, acteur Orlando Bloom, hun gezinsleven benaderen.