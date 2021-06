BINNENKIJKEN. In deze villa bouwt Kourtney Kardashian aan haar nieuwe leven

Vorige week werd de allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ uitgezonden in Amerika. Het einde van een tijdperk, zo beweren de Kardashians zelf. Maar liefst veertien jaar lang, goed voor twintig seizoenen televisiepret, lieten ze hun doen en laten filmen. En dat allemaal onder het toeziend oog van mama Kris Jenner, die van de Kardashians een ijzersterk merk maakte en haar zes kinderen een carrière en een goedgevulde bankrekening bezorgde. Maar terwijl Kris en jongere zussen Kim, Khloé, Kendall en Kylie er tijdens dat finale afscheid wat beduusd bij liepen, kon het realityhoofdstuk voor Kourtney duidelijk niet snel genoeg afgerond zijn. Het is geen geheim dat de oudste van de Kardashian-kinderen zich al lang verstikt voelde binnen het strakke keurslijf dat de serie voor haar geworden was. “Het is bitterzoet”, bekende ze. “De reeks heeft me zoveel geleerd en ik heb zeker geen spijt. Daarvoor hebben we als familie te veel mooie momenten beleefd. Maar ik heb me ook vaak erg oncomfortabel gevoeld. Het was een haat-liefdeverhouding.”