BINNENKIJKEN. In deze riante bunker wacht Post Malone het einde van de wereld af

CelebritiesDe Amerikaanse rapper Post Malone is er rotsvast van overtuigd dat het einde van de aarde nabij is, dat blijkt uit een video uit 2018 die viraal gaat op TikTok. Dat de ‘Rockstar’-zanger het echt meent, bewees hij met de aankoop van een riante villa - zeg maar bunker - van maar liefst 3 miljoen euro in het afgelegen Utah. “Ik zal me er kunnen vermaken tot de wereld vergaat.”

“De grootste leugen die bestaat, is de Amerikaanse regering”, beweerde Post Malone in een interview uit 2018 met ‘Montreality’. De video gaat sinds enkele dagen viraal op TikTok. “Ik denk dat er binnen onze generatie en het tijdperk waarin we leven, heel wat rare shit zal gebeuren”, vertelt de zanger verder. Op het einde van de video roept de rapper al zijn mede-Amerikanen dan ook op om de steden te ontvluchten en zichzelf te beschermen tegen de overheid. Malone volgde zijn eigen advies alvast op, en kocht een riante villa in het landelijke Utah. Het prijskaartje voor de villa van 1.200m² en het bijhorend landgoed van 3 hectare: 3 miljoen dollar (2,7 miljoen euro).

View this post on Instagram A post shared by Windermere Real Estate 🏠 (@windermere) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een interview uit 2019 onthulde de rapper, wiens echte naam Austin Post is, dat hij nog wat werken zou uitvoeren om de villa helemaal bestand tegen de apocalyps te maken. Zo stelde hij in het interview ondergrondse vertrekken te willen bouwen, met wel 30 stapelbedden voor zijn vrienden. “Ik zal me er kunnen vermaken tot de wereld vergaat,” vertelt hij over de aankoop van zijn huis. “En wanneer de wereld vergaat, zal het functioneel zijn.”

De villa bevindt zich in Salt Lake City en kijkt vanuit de bergen uit op de prachtige natuur. Iets waar hij vanuit het zwembad in de achtertuin, volop van kan genieten. Maar ook de hoge ramen zorgen ervoor dat de ‘Sunflower’-zanger zich niet snel zal vervelen in de landelijke omgeving.

Ook binnen in het huis met vijf slaapkamers en zes badkamers is er aan entertainment geen tekort. Overdag kan Malone zich met vrienden uitleven op het basketbalveld en de fitnessruimte. ‘s Avonds kan hij bekomen aan de vuurplaats met een wijntje uit de wijnkelder of met een plons in de jacuzzi. Maar het belangrijkste van al is dat de muzikant altijd muziek zal kunnen blijven maken in de opnamestudio.

Volledig scherm Het huis ligt in afgelegen gebied © Instagram @windermere

Volledig scherm De keueken © Instagram @windermere

Volledig scherm De jacuzzi © Instagram @windermere

Volledig scherm Het zwembad met uitzicht over de bergen © Instagram @windermere

Volledig scherm De vuurplaats © Instagram @windermere

Volledig scherm De fitnessruimte © Instagram @windermere

Volledig scherm De woonkamer © Instagram @windermere

Volledig scherm Het huis waarin Post Malone wacht op de apocalyps © Instagram @windermere

Volledig scherm Impressionante ingang van het huis © Instagram @windermere

Volledig scherm Het huis waarin Post Malone wacht op de apocalyps © Instagram @windermere

