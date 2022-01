BINNENKIJKEN. Iemand acht badkamers nodig? The Weeknd verkoopt penthouse in Los Angeles voor 20 miljoen euro

CelebritiesWie op zoek is naar een luxueuze woning in Los Angeles en een grote smak geld op z’n bankrekening heeft staan, heeft geluk. The Weeknd (31) verkoopt zijn penthouse dat gevuld is met kunst. De Canadese zanger, die in het echt door het leven gaat als Abel Tesfaye, vraagt maar liefst 22,5 miljoen dollar (19,9 miljoen euro) voor het pand.

Het is pas twee jaar geleden dat de singer-songwriter de woning kocht voor 18,6 miljoen euro. Het pand is maar liefst 734 vierkante meter groot. Er is dus plaats genoeg om een paar vrienden uit te nodigen. En die kunnen gerust blijven overnachten, want het huis heeft vier slaapkamers en acht badkamers.

Je kan ook baden in de luxe, want door de glazen muren geniet je van een 360°-uitzicht over Los Angeles. Zo kan je onder meer de Hollywood Hills, Bel-Air, de L.A. Country Club en de Stille Oceaan zien. Naast een mooi uitzicht, is er ook binnen heel wat voor het oog. Zo zijn de muren versierd met schilderijen en is er heel wat kunst aanwezig in het pand.

Wie zich wil ontplooien tot een echte chef, kan zich ook goed uitleven in het penthouse. Zo is er een ultramoderne keuzen aanwezig. Daarnaast kunnen je gasten ook genieten van een drankje in de bar terwijl ze hun favoriete serie bekijken op de tv-muur. En alsof dat nog niet genoeg is, beschikt de woning ook over een eigen fitnessruimte

Zoveel luxe opgeven doe je uiteraard niet zomaar. The Weeknd heeft namelijk zelf een nieuwe stek gekocht. Hij is de trotse eigenaar van een enorm herenhuis in Bel-Air, een rijke en exclusieve woonwijk in het westen van Los Angeles. Voor het pand legde hij maar liefst 62 miljoen dollar neer.

