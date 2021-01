BINNENKIJKEN. Hier wil ‘Full House’-ster Lori Loughlin het omkoopschandaal vergeten

Serieuze tegenvaller

Lori en Mossimo verkochten eerst hun chique villa in Bel Air. Aanvankelijk wilden ze daar zo’n 35 miljoen euro voor krijgen. Maar ze hebben het pand voor een veel lagere prijs van de hand moeten doen. Het koppel ving ‘amper’ 18 miljoen euro. Dat was een serieuze tegenvaller. “Maar het bewijst dat ze écht uit dat huis weg wilden”, zegt een goeie kennis. “Lori wilde daar niet blijven wonen. Want ze werd er gearresteerd. En ze heeft in dat huis ook bang zitten afwachten of ze al dan niet achter de tralies zou verdwijnen... Logisch dat ze er géén mooie herinneringen aan heeft. Lori werd thuis erg onrustig en deed geen oog dicht. Daarom hebben zij en haar man die knappe villa met zwaar verlies verkocht, want het moest rap gaan.”

Doodlopende straat

En dus kochten Lori en haar echtgenoot ook in de gauwte een andere villa. Die is gelegen in de nieuwe hippe wijk Hidden Hills. Lori en Mossimo telden een kleine 10 miljoen euro neer voor dit iets kleinere huis. Al beschikt de woning nog altijd over alle mogelijke luxe en comfort. “Alles is aanwezig”, zegt een immobiliën-agent in Los Angeles. “De villa telt zes slaapkamers en negen badkamers. Naast alle ‘gewone’ ruimten - zoals woonkamer, zithoek en keuken - is er een gloednieuwe wijnkelder, een fitnessruimte en een privébioscoop. Uiteraard is er ook een mooie, afgesloten tuin mét een zwembad. De grootste luxe die Lori Loughlin en haar gezin er nu hebben is privacy. Nog meer dan in Bel Air. De villa ligt afgelegen, aan het einde van een doodlopende straat. Niemand kan een blik naar binnen of in de tuin werpen. Dit is voor Lori de ideale plek om weer tot rust te kunnen komen na alles wat ze heeft doorstaan. Hier kan ze weer gelukkig worden.”