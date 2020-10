BINNENKIJKEN. Gwen Stefani kocht een huis met haar vriend Blake Shelton: “Ze durft zich eindelijk weer te settelen”

Het moest er ooit eens van komen, en nu is het zover: Gwen Stefani heeft zich eindelijk durven en willen settelen met haar nieuwe grote liefde, de Amerikaanse countryzanger Blake Shelton. Het koppel nam, samen met de drie zonen van Gwen, zijn intrek in een imposante villa in Los Angeles. Vijf jaar zijn ze al samen, maar pas nu zetten ze de grote stap. Dat heeft uiteraard alles te maken met het uiterst pijnlijke verwerkingsproces waarmee Gwen – na haar bruuske scheiding in 2015 – jarenlang worstelde. De zangeres, presentatrice en modeontwerpster was twintig jaar samen met Gavin Rossdale, frontman van de Britse band Bush en vader van haar drie zonen, Kingston (14), Zuma (12) en Apollo (6). In showbizzkringen gold het paar in de jaren 90 als hét rock-’n-roll-powerkoppel, maar vooral ook als het perfecte gezinnetje. Ze leerden elkaar kennen toen No Doubt, de band waarmee Gwen wereldfaam verwierf, destijds het voorprogramma verzorgde van Bush, maar haast om het officieel te maken hadden ze niet. Pas na zes jaar vroeg Gavin Gwens vader erg traditioneel om de hand van zijn dochter. Hun trouwpartij in Londen ademde wel evenveel rock-’n-roll uit als het koppel zelf: de bruid, gehuld in een opvallende witte en roze jurk, liet maar liefst een uur op zich wachten, waardoor gasten begonnen te vrezen dat ze de benen had genomen.