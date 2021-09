BINNENKIJKEN. Gigi Hadid geeft decadent verjaardagsfeestje voor dochtertje Khai

Celebrities The Stig uit ‘Top Gear’ racet mee op de 24 uur van Zolder

10:26 Ben Collins (46), alias The Stig, zal dit weekend deelnemen aan de 24 uur van Zolder als één van de racepiloten van Xwift Racing Events. Het is de eerste keer dat er een bekend figuur uit ‘Top Gear’ mee gaat racen. The Stig zal plaatsnemen achter het stuur van de Praga R1T evo met turbo, die voor het eerst te bewonderen is op een Belgisch circuit.