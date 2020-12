BINNENKIJKEN. Een echt warme thuis én een Pussycat Dolls-comeback: Nicole Scherzinger grijpt haar (tweede) kans

Eigenlijk hadden de Pussycat Dolls op dit moment midden in een veelbelovende wereldtournee moeten zitten, maar de huidige omstandigheden beslisten daar anders over. Van uitstel komt echter geen afstel: in 2021 beloven de dames, die met hun opzwepende deuntjes en burleske danspassen maar liefst 54 miljoen albums hebben verkocht en daarmee een van de bestverkopende meidengroepen aller tijden zijn, alsnog hun wederopstanding. Met vijf zijn ze - eentje besliste om niet mee op de kar te springen - maar dat is eigenlijk bijzaak. Want eerlijk: het is de ravissante Nicole Scherzinger die ook dit keer de show zal stelen. Dat werd de Amerikaanse nochtans niet altijd in dank afgenomen, en het leidde naar verluidt tot heel wat wrevel binnen de groep. In 2010 beslisten de Dolls het zelfs voor bekeken te houden, om nu te beseffen dat het allemaal nog zo slecht niet was en dat een reünie, inclusief nieuw album, een subliem idee is. Ze erkennen zelfs nederig dat Nicole nog altijd de belangrijkste schakel is, iets wat ze zelf al veel langer wist. “Met mij hadden ze meteen de juiste persoon, ik ben een werkpaard”, zo zette ze een jaar geleden de puntjes op de i in The Guardian. “Ik rolde mijn mouwen op, dook de studio in en voor we het beseften hadden we de ene hit na de andere. Ik zong al die platen zowat in mijn eentje in. Die muziek voelde als míjn muziek.” Al spreekt ze ook liefdevol over de andere bandleden: “Ik hou van die meiden, en ik mis hen!”