BINNENKIJKEN. Ed Sheeran toont voor het eerst beelden van gigantische landgoed ‘Sheeranville’

CelebritiesZijn landgoed is inmiddels al vijf miljoen waard, en lijkt veel meer op een dorp dan een gewoon huis. Vandaar dat het gigantische optrekje van Ed Sheeran (32) in de volksmond ‘Sheeranville’ wordt genoemd. In zijn nieuwe documentaire op Disney+, ‘The Sum of it All’, toont de Britse zanger voor de eerste keer ooit beelden van zijn woonst. En die is even extravagant vanbinnen als ze er vanbuiten uitziet.

Aanvankelijk was de villa van Sheeran 2 miljoen euro waard, maar daar voegde hij voor 3 miljoen aan extravagante extra’s aan toe: een pub, een kapel, een zwembad, een kampvuur, een opnamestudio, een kersenboomgaard, een fitness, een buitenkeuken, een boomhut en een vijver. Hieronder alvast een overzichtje van het volledige domein.

(Lees verder onder de interactieve kaart)

In het verleden kregen we enkel vage luchtfoto’s - gemaakt door drones van lokale kranten - te zien. Maar in ‘The Sum of it All’ toont Ed voor het eerst zélf waar hij woont. Hij en zijn vrouw Cherry (die trouwens ook voor het eerst getoond wordt in de documentaire), converseren bijvoorbeeld in hun keuken. In verschillende keukens zelfs, want het gigantische landgoed heeft er uiteraard meer dan één.

Cherry toont een collectie postkaartjes die haar nauw aan het hart ligt. “Toen Ed lange tijd weg was voor zijn ‘Divide’-tour, stuurde hij me elke dag een postkaartje, van waar hij op dat moment was. Heel veel verschillende landen, dus. Er stond elke keer op: ‘Ik wou dat je hier was’. Dat zijn de kleine dingen die me er echt door hebben gesleurd, toen we niet samen konden zijn.”

Cherry liet alle kaartjes inkaderen, en ze hangen nu tegen de muur van haar bureau.

Nog meer opvallende dingen die aan de muur hangen, zijn enkele schilderijen die Ed en Cherry zelf hebben gemaakt, tijdens een bezoekje aan Parijs. Naar eigen zeggen leerde Ed daar een nieuwe passie voor kunst kennen, en ook thuis bleef hij schilderen. Een paar van die abstracte schilderijen verkocht hij ook voor het goede doel.

Gezien Ed niet echt meer buiten kan komen zonder achtervolgd te worden door een horde fans, besloot hij om niet meer op café te gaan. In plaats daarvan bouwde hij zijn eigen pub. Die kreeg ook een eigen naam: ‘The Lancaster Lock’. Ook die krijgen we in de documentaire voor het eerst langs de binnenkant te zien. Het gaat om een verrassend groot gebouw, volledig bekleed met gitaren, posters, en andere memorabilia. Onder andere de eerste gitaar waarmee Ed ooit op een podium stond, hangt er tegen de muur.

Wie ‘s morgens van zijn kater af wil geraken, kan gezellig een eindje gaan joggen in Sheerans persoonlijke boomgaard. Het zijn honderden kersenbomen, als eerbetoon aan zijn vrouw, Cherry. Ook zij deinst er niet voor terug om een paar uurtjes te gaan sporten, in de privacy van haar eigen grondgebied.

Na het sporten neemt de zanger graag een duik in zijn persoonlijke zwemvijver. Opvallend: zou dit de vijver kunnen zijn waarover hij al jaren in de clinch ligt met zijn buren? Volgens de vergunning van de stad mocht Ed enkel een vijver bouwen als onderdeel van een natuurgebied. Niet voor recreatie, zodus. Maar volgens zijn buren lapte hij die regels aan zijn laars. Hij plaatst een saunacabine naast de vijver, en er was ook een trapje aanwezig om makkelijker in en uit het water te geraken. Ed vertelde de gemeente dat het trapje enkel was voor onderhoud, en dat hij de vijver helemaal niet gebruikt om te zwemmen. De beelden uit de documentaire suggereren echter iets anders...

Hoewel Sheeranville veel wegheeft van een pretpark voor volwassenen, moet er ook nog gewerkt worden. Dat doet Ed in zijn eigen opnamestudio, gelokaliseerd in zijn enorme boomhut. Daar schrijft hij niet alleen nieuwe nummers, maar hij kan ze er ook meteen inzingen met professionele apparatuur. Bijna alle liedjes van zijn nieuwe plaats ‘Substract’ zijn hier tot stand gekomen.

Jammer genoeg voor Ed - of zijn nabestaanden, op dit moment twee dochtertjes - zijn al die elementen geen meerwaarde voor de verkoop. In tegendeel, zo zegt vastgoedmakelaar Paul Gibbens in The Sun. “Een kapel en een pub, bijvoorbeeld, dat zijn héél specifieke dingen waar de meeste kopers niet naar op zoek zijn. Zelfs niet als ze een groot budget hebben. Voor hen zou het eventueel betekenen dat ze die dingen nog moeten slopen of verbouwen, en dat kost geld. Ik schat dat Eds laatste investeringen van ongeveer 3 miljoen, zijn pand maar liefst 25% in waarde heeft doen dálen. Zo loopt hij meer dan een miljoen euro mis, als hij zijn landgoed ooit wenst te verkopen. Hoe meer je een pand aanpast aan je eigen, excentrieke smaak, hoe minder kans je hebt op een vlotte verkoop.”

“Daar komt nog eens bij dat zijn landgoed buitengewoon groot is. De kosten en moeite die komen kijken bij het onderhoud, zullen kopers zeker afschrikken, en ook dat zal een impact hebben op de verkoopprijs. Kortom, ik denk dat Sheeran het geld dat hij erin heeft gestoken er nooit nog uit zal halen. We kunnen dus alleen hopen dat hij nog lang van zijn aankopen kan genieten en zich niet genoodzaakt ziet om ze van de hand te doen.”

Ed ligt daar echter niet wakker van. Aan alles is duidelijk dat hij van plan is om het pand in de familie te houden, en er vele generaties lang te wonen. Zo is hij momenteel bezig met de bouw van een grafkelder, die zich bevindt onder het kerkje waarin hij zijn dochters liep dopen. Want jawel, Sheeran heeft ook een eigen, bootvormige kerk. Die krijgen we echter niet te zien in de reeks. Zijn buren zijn er niet happig op dat Ed een graftombe wil installeren bij hen om de hoek, maar voor Sheeran maakt dat de cirkel perfect rond: zo kunnen zijn familieleden ook begraven worden op de plek waar ze gedoopt zijn. Een soort Graceland voor de Sheerans, zeg maar.

