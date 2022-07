BINNENKIJKEN. Drake verkoopt zijn luxevilla met bijna 2 miljoen dollar verlies

Celebrities Na een vlucht van amper 65 km met haar privéjet: Kylie Jenner ligt opnieuw onder vuur

Kylie Jenner (24) ligt opnieuw onder vuur door haar flamboyante levensstijl. In een video op TikTok is te zien hoe de realityster gaat shoppen in Target. Dat is een Amerikaanse winkelketen waar je voor normale prijzen inkopen kan doen. Op de video komt veel reactie. Mensen vinden dat ze uit de hoogte valt en te veraf staat van de gewone mens.

22 juli