BINNENKIJKEN. Dakota Johnson en Chris Martin hebben hun droomhuis gevonden

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Op straat gezette ex van Phil Collins neemt wraak en verkoopt zijn spullen aan dumping­prij­zen

27 januari Het ijzer smeden als het heet is, zo luidt het gezegde. Nu ze uit het huis dat ze met ex-man Phil Collins (69) deelde is vertrokken, zet Orianne Cevey (46) meteen een karrenvracht spullen te koop. Volgens de New York Post organiseert Orianne al een veiling bij Kodner Galleries waarbij onder meer een gouden plaat en verschillende awards van Phil onder de hamer gaan. Phil heeft het bewuste huis intussen te koop gezet.