BINNENKIJKEN. Christina Ricci laat hoop ellende achter in New York en neem nieuwe start in Los Angeles

Celebrities“Het is de eerste keer dat ik op een gezonde manier verliefd ben geworden." Het gaat Christina Ricci (42) duidelijk weer voor de wind. De actrice is opnieuw gelukkig getrouwd en ruilt haar optrekje in New York in voor een nieuwe woonst in Los Angeles. Een welgekomen afwisseling na enkele moeilijke jaren. Ricci zag haar eerste huwelijk op de klippen lopen. Daarnaast leverde haar leven in Hollywood haar een eetstoornis op. Zelf is ze is dan ook vastberaden om haar kroost te beschermen van een leven in de schijnwerpers. “Beroemd zijn is gewoon niet goed voor kinderen.”