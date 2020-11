BINNENKIJKEN. Cameron Diaz denkt na over comeback in nieuwe luxevilla

Het was groot nieuws toen Cameron Diaz begin januari vanuit het niets op Instagram aankondigde dat ze net mama was geworden. Samen met haar echtgenoot, muzikant Benji Madden, had ze dochtertje Raddix verwelkomd. De actrice, die met haar eerste filmrol in 1994 aan de zijde van Jim Carrey in The Mask meteen doorbrak, was dan al 47, en had haar kinderwens voordien nooit uitgesproken. Meteen werd er druk gespeculeerd: was Cameron mama geworden via adoptie? Of had ze een draagmoeder ingeschakeld? Was ze via eiceldonatie toch zelf zwanger geraakt? Of zelfs op geheel natuurlijke wijze? Maar waar was die zwangere buik dan al die tijd gebleven?