BINNENKIJKEN. Britney Spears en man Sam Asghari beginnen dankzij peperdure woning aan nieuw hoofdstuk



CelebritiesMaar liefst elf miljoen euro had Britney Spears (40) over voor haar nieuwe villa in de chique stad Calabasas. Samen met haar kersverse echtgenoot Sam Asghari (28) zal ze er kunnen genieten van de zes slaapkamers, de kamer die enkel bedoeld is om cadeautjes in te pakken én het hypermoderne beveiligingssysteem. Een ongewenste indringer, zoals op haar huwelijk, maakt dus geen kans meer...