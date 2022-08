BINNENKIJKEN. Brad Pitt telt 40 miljoen dollar neer voor vrijgezellenhuis aan Californische kust

Celebrities40 miljoen dollar of ongeveer 39,5 miljoen euro. Dat is hoeveel Brad Pitt (58) neertelde voor de historische villa D.L. James House in Carmel-by-the-Sea, Californië. Het gebouw, dat de hoogst geprijsde woning ooit is in het gebied, heeft een even grote geschiedenis als ‘Brangelina’ en zal voor de acteur vermoedelijk dienen als vrijgezellenvilla.

Brad Pitt mag zijn koffers beginnen pakken. Want de acteur, die onlangs nog in een rok verscheen op de rode loper voor de première van ‘Bullet Train’, heeft het eeuwenoude D.L. James House aan de centrale kust van de Carmel Highlands gekocht. De villa heeft een prijskaartje van 40 miljoen dollar, wat het de hoogst geprijsde woning ooit in het gebied maakt.

Het luxueuze pand werd ontworpen in 1916 door Charles Sumner Greene en ligt slechts enkele meters van het strand. Het heeft een ‘houten esthetiek’ en bestaat uit plaatselijk gewonnen zandsteen en graniet. Volgens ‘The Gamble House’, een organisatie die gericht is op het werk van de architect, besteedde Greene vier jaar aan het persoonlijk superviseren en ontwerpen van elk detail van het granieten huis. De buitenmuren werden op zo’n manier gebouwd dat het lijkt alsof de muren verweven zijn met de rots en vervolgens uit de kliffen groeien. Ook de boogramen, de dakpannen en de bakstenen die een voor een werden uitgekozen door Greene, zijn allemaal een weerspiegeling van een mediterrane invloed. Een stijl die duidelijk ook Brad Pitt weet te bekoren.

Het pand is bovendien ook heel exclusief en werd slechts eenmalig gefotografeerd in 1997. Toen brandde er een knapperend haardvuur, hingen er kunstwerken en een kroonluchter aan de muren en plafonds en sierde een bloemstuk de binnenkant van het pand. Uit gegevens blijkt dat de vroegere eigenaar van het huis eerder dit jaar is gestorven. Het pand is daarna nooit openbaar te koop aangeboden, wat erop wijst dat Brad Pitt een zéér exclusieve deal gesloten heeft.

Maar het is niet alleen het huis op zich dat de acteur heeft overtuigd van zijn aankoop, ook de omgeving wist reeds meerdere beroemdheden te charmeren. In 1986 werd de Amerikaanse acteur Clint Eastwood burgemeester van Carmel-by-the-Sea. Ook Betty White, Doris Day, Bing Crosby en Joan Fontaine vonden het de ideale plek om er een lange periode van hun leven te vertoeven.

Volledig scherm Foto van acteur Clint Eastwood die de eed aflegt in 1986 als burgemeester van Carmel-by-the-Sea, Californië. © AP

Wijngaarden en een omstreden Russische zakenman

Opmerkelijk is dat de omgeving van Carmel-by-the-Sea ook bekend is voor de wijn. Brad Pitt was namelijk al lange tijd in een juridische strijd verwikkeld met zijn ex-vrouw Angelina Jolie om hun wijngaard, het Franse Chateau Miraval, dat ze samen kochten in 2008. Na hun breuk verkocht de ‘Malificent’-actrice haar deel aan Yuri Shefler, de eigenaar van de Russische wodka Stolichnaya. Volgens de advocaten van Brad “een dubieuze zakenman die het imago van het merk Pitt naar de verdoemenis zal helpen”.

Maar daar was kamp Jolie het niet mee eens. Zij reageerden op de beschuldigingen via de Britse krant ‘Daily Mail’ met: “Na hun scheiding is Jolie nooit meer kunnen terugkeren naar het domein. Daarom heeft ze besloten haar deel van de eigendom te verkopen. Ze heeft hiervoor verschillende voorstellen gedaan aan haar ex, maar kreeg geen gehoor. Omdat hun kinderen de wijnmakerij later zullen erven, heeft ze gekozen voor een zakenpartner met ruime expertise in de alcoholindustrie. Angelina heeft geen enkele fout gemaakt en heeft zeker geen kwade bedoelingen.”

Volledig scherm 'Brangelina' ging in 2016 uit elkaar. © Getty

De twee vlogen elkaar de afgelopen jaren al meermaals in de haren en lijken elkaar niet meer te kunnen harden. Toch kwam het in 2016 als een donderslag bij heldere hemel toen Angelina en Brad, ‘Brangelina’, uit elkaar gingen. Voornamelijk omdat niet geweten was welke problemen voorafgingen aan hun breuk. Toen hun scheiding voor het gerecht verscheen, moesten ze uiteindelijk wel al hun problemen uit de doeken doen voor zowel de hele rechtszaal als alle media.

Zo werd er onthuld dat het voormalige koppel tijdens een vlucht met hun privéjet zo hard aan het ruziën was, dat de piloot zich genoodzaakt voelde om een noodlanding te maken uit veiligheidsoverwegingen. Toen het duo inmiddels uit elkaar was, werd er ook lang gestreden over de voogdij van hun kinderen: Maddox (21), Pax (18), Zahara (17), Shiloh (16), Vivienne (14) en Knox (14). Maar dat werd recent uitgepraat, net voor de verjaardag van hun oudste zoon Maddox (21).

Een nieuwe start/vrijgezellenvilla

Maar intussen gaat het dus beter met de acteur. Een bron vertelde aan ‘People’ dat Brad vastbesloten is om een nieuwe start te maken zonder alcohol. Ook al houdt de acteur van zijn werk, toch wil hij het langzaam op een lager pit(t)je zetten. En daar gaat ook een nieuwe liefde mee gepaard. Want drie jaar na de vechtscheiding met de moeder van zijn kinderen, is de ster volgens de bron eindelijk klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Hij heeft een grote groep aan kunstzinnige vrienden in Los Angeles waar hij de laatste tijd veel mee optrekt. Hij is aan het daten, maar heeft nog geen serieuze relatie.”

Even leek er sprake van een verzoening met zijn ex, de ‘Friends’-ster Jennifer Aniston. Zij moest destijds plaats ruimen voor Angelina, wat voor haar een aanzienlijke publieke vernedering betekende. Onlangs werden ze samen gespot in Los Angeles. De foto’s die van hen werden gemaakt werden snel verspreid. Maar de acteur reageerde meteen door te benadrukken dat van een verzoening geen sprake was.

Volledig scherm Brad Pitt en Jennifer Aniston in Los Angeles, Californië (2020). © Getty Images for Turner

