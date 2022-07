BINNENKIJKEN. Boris Becker overgeplaatst naar ‘welzijnsgevangenis’: “Hij krijgt nú al een voorkeursbehandeling”

Tweeënhalf jaar gevangenisstraf waarvan de helft effectief: Boris Becker moest vast even slikken toen hij het vonnis aanhoorde dat een Londense rechter over hem velde. De gewezen toptennisser was schuldig bevonden aan faillissementsfraude, maar was wel ontsnapt aan de maximumstraf van zeven jaar. En zo begon de Duitser, die sinds 2012 officieel in de Britse hoofdstad woont, begin mei aan zijn celstraf in de Londense Wandsworth. Een straf die Boris erg wreed vond, zo weet een bron te vertellen aan de Britse krant The Sun. “ Becker is een fijnproever pur sang en voor hij achter de tralies verdween, genoot hij graag van een dure Cubaanse sigaar, een uitgelezen wijntje of de betere steak. Hij kan niet geloven hoe slecht het is in Wandsworth en hoe klein de porties in de kantine zijn”, klonk het. “Een van zijn eerste maaltijden was corned beef (rundsvlees uit blik, red.), wat hij niet lekker vond. De omstandigheden zijn erbarmelijk, bijna onmenselijk. Het kan koud worden in de cellen en er is nauwelijks daglicht. Bovendien heeft men er last van een enorme rattenplaag.”