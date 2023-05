BINNENKIJKEN. Beyoncé en Jay-Z kopen duurste villa ooit in Californië voor 183 (!) miljoen euro

Celebrities Hoog bezoek in Cannes: Harrison Ford stelt vijfde ‘Indiana Jo­nes’-film voor op het filmfesti­val

Het Festival van Cannes is donderdag in de ban van ‘The Dial Of Destiny’, de vijfde ‘Indiana Jones’-film. Hoofdrolspeler Harrison Ford (80) was alvast van de partij op de rode loper. Een bijzonder moment, want na deze film neemt de Amerikaanse acteur officieel afscheid van zijn personage.