BINNENKIJKEN. Amper zes maanden na aankoop zet Britney Spears haar liefdesnestje weer te koop: “Ze werd er niet verliefd op”

De villa die de zangeres nu naar verluidt wil verkopen, ligt in dezelfde straat als waar haar ex-man Kevin Federline met hun twee zonen Sean (17) en Jayden (16) woont. Zelf kocht Spears de villa over van niemand minder dan Justin en Hailey Bieber. Aan luxe geen gebrek met de op maat gemaakte kroonluchters, een wijnkelder, een bioscoop en een zwembad mét waterval en glijbaan. De buren zijn Travis Barker en Kourtney Kardashian Barker.

Maar dakloos zullen Spears en Asghari niet worden. De popster bezit namelijk nog een villa in Thousand Oaks in Californië. Die kocht ze in 2015 voor 7,5 miljoen. Of ze naar daar verhuisd, of een nieuwe woning zoekt, is niet duidelijk.