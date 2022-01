BINNENKIJKEN. Adele legt 51 miljoen euro op tafel voor villa van Sylvester Stallone (na halvering van prijs)

Volgens TMZ is Adele momenteel volop in gesprek om het immense landhuis - dat 21.000 vierkante meter telt - aan te kopen, dat zich in de exclusieve ‘gated community’ van North Beverly Park bevindt. Het landgoed is één van de grootste eigendommen uit de omgeving - waar talloze beroemdheden wonen - en werd in de jaren 90 door Stallone gekocht. Het omvat acht slaapkamers, twaalf badkamers, een apart gastenverblijf, een kunststudio, een fitnessruimte, een sauna en zelfs een golfbaan.

Maar sinds Sylvester Stallone zélf zijn zinnen zette op een nieuwe woning in Palm Beach in Florida en daar sindsdien quasi al zijn tijd spendeert, raakte de villa steeds meer in onbruik. En dus moest de acteur op zoek naar een oplossing: begin 2021 werd het landgoed voor het eerst op de markt gebracht, toen nog voor ruim 96 miljoen euro. Een veel te hoge vraagprijs, want er werd geen koper gevonden voor het pand. Maar ook toen Sylvester ‘korting’ gaf, bleef de interesse uit: in mei had hij de prijs al verlaagd tot 74 miljoen euro, om die vervolgens eind 2021 opnieuw te laten zakken. In de streng bewaakte omgeving wonen daarnaast ook acteurs Denzel Washington en Eddie Murphy.