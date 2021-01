Bing Crosby, de man met ontelbare nr. 1-hits én een Oscar op de schouw, was vooral een gevoelloze vader

Twee jaar geleden kon u hier het verhaal achter de onverslijtbare klassieker White Christmas lezen. Het bestverkochte nummer aller tijden dat een Oscar won en door de Amerikaanse troepen zelfs gebruikt werd als code om de oorlog in Vietnam te beëindigen. 78 jaar en ruim 100 miljoen exemplaren later is de wereld het lied nog niet beu. Het verhaal van Bing Crosby, de man die White Christmas de onsterfelijkheid in zong, is minder stichtend. Hij was een afstandelijke echtgenoot en wrede vader die zijn mentaal worstelende en alcoholverslaafde zonen tot hun 65ste hun erfenis ontzegde – een leeftijd die slechts een van hen haalde.