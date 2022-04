Billy Ray en Tish, de ouders van Miley Cyrus, gaan scheiden

CelebritiesTish Cyrus (54) en Billy Ray Cyrus (60), de ouders van Miley Cyrus (29), hebben de scheiding aangevraagd. Het paar was dertig jaar getrouwd en heeft naast Miley nog vier andere kinderen. “We zullen altijd familie blijven en kijken uit naar een voortdurende en liefdevolle gedeelde ervaring als vrienden en ouders.” Omdat alle kinderen meerderjarig zijn, hoeft er geen zaak over voogdijschap te komen.

Tish Cyrus heeft vorige week een scheiding gevraagd. Volgens haar leeft ze al twee jaar niet meer samen met Billy Ray en zijn er 'onoverkoombare verschillen' tussen de twee. Het is niet de eerste keer dat het koppel wil scheiden. In 2010 vroeg Billy Ray een scheiding van Tish aan, om die vervolgens weer in te trekken. In 2013 was het Tish' beurt, maar uiteindelijk zag zij ook af van een scheiding.

Nu komt het koppel officieel met een gezamenlijke verklaring. “Na 30 jaar huwelijk, vijf geweldige kinderen en een leven vol herinneringen, hebben we besloten om elk onze eigen weg te gaan - niet met verdriet, maar met liefde in ons hart”, vertellen de twee via een familievertegenwoordiger aan People. “We zijn samen opgegroeid, hebben een gezin grootgebracht waar we zo trots op zijn, en het is nu tijd om onze eigen weg te banen. We zullen altijd familie blijven en kijken uit naar een voortdurende en liefdevolle, gedeelde ervaring als vrienden en ouders.”

Mileys ouders trouwden in 1993 in hun woonkamer in Franklin, Tennessee. Dat was op dezelfde plek waar de zangeres haar ja-woord gaf aan Liam Hemsworth in 2018, van wie Miley in 2020 weer scheidde.

