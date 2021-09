Billie Eilish zette modemerk onder druk voor Met Gala: “Ik draag de jurk enkel als je stopt met bont”

CelebritiesAfgelopen nacht straalden heel wat celebrities op het Met Gala in het Metropolitan Museum of Art in New York. Heel wat bekendheden kozen voor een opvallende look, en daaronder hoort ook Billie Eilish (19). De zangeres was bijna onherkenbaar in haar lange jurk van Oscar de la Renta, die meer betekenis had dan je zou denken. Ze kon modemerk Oscar De La Renta immers onder druk zetten om voortaan bont te weren in hun collecties.

Billie daagde op een in romantische baljurk met een sleep van bijna vijf meter lang. Het is een jurk van Oscar de la Renta waar ze veel complimenten voor kreeg. Het was de eerste keer dat ze iets van de ontwerper op een rode loper droeg. Billie was in het verleden immers meer een logo-fanaat, die koos voor te grote broeken-en-jassensets van Gucci, Burberry en Chanel. Dat ze dit keer voor de la Renta koos, is dus best opvallend. Zeker omdat ze had gezegd dat ze enkel kledij van de ontwerper zou dragen als hij zou stoppen met bont.

Oscar de la Renta gebruikte al een tijdje geen bont meer op modeshows, aangezien het product gezien werd als ‘niet chic’. Het bedrijf verkocht echter nog steeds bontproducten in haar winkels. Volgens Alex Bolen, de CEO van het merk, zorgt het product voor een “betekenisvolle hoeveelheid omzet en winst voor Oscar de la Renta”. Toen Eilish deze zomer liet weten dat ze niet werkt met bedrijven in de bontindustrie, besefte Bolen dat het misschien het juiste moment was om te stoppen.

Volledig scherm Ontwerper Oscar de la Renta © Getty Images

“Oscar zei vaak dat het enige waar hij zich in de modebranche echt zorgen over maakte, was dat zijn oog oud zou worden”, aldus CEO Alex Bolen. Daarom besloot de man zich te omringen met jonge mensen en te luisteren naar wat zei te zeggen hadden. “Ik heb oor voor verschillende standpunten.”

Eilish is zelf veganist en dierenrechtenactiviste, en zei in een verklaring aan The Times dat ze het schokkend vond dat het dragen van bont in 2021 nog niet helemaal verboden is. Ze is dan ook blij dat er nu meer aandacht aan gegeven wordt. “Ik voel me vereerd dat ik een belangrijke rol speel in deze kwestie.”

Volledig scherm © EPA

