Billie Eilish verstopte blonde haren maandenlang onder een pruik

Celebrities Zoon Maddox getuigt tegen Brad Pitt in voogdijpro­ces: “Hij wil zelfs zijn achternaam veranderen”

8:57 Brad Pitt (57) en Angelina Jolie (45) zijn nog steeds verwikkeld in een heftige voogdijstrijd. Angelina is vastberaden om met de kinderen naar het buitenland te verhuizen, en wil ver gaan om te bewijzen dat Brad zijn kinderen slecht behandelde. Zoon Maddox zou nu tegen zijn vader hebben getuigd in de rechtbank. “Hij wil zelfs zijn achternaam veranderen.”