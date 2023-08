Billie Eilish toont nieuwe tandjuwelen (maar haar fans reageren verdeeld)

Celebrities Voormalig ‘Home and Away’-actrice Sam Frost blaast huwelijks­plan­nen af: “Zoveel geld uitgeven is moeilijk te rechtvaar­di­gen”

‘Home and Away’-ster Sam Frost (34) gaat dan toch niet trouwen met Jordie (26), met wie ze in maart zoontje Theodore (Teddy) verwelkomde. Niet omdat de liefde op is. Nee, haar beslissing is louter van praktische aard, dat staat deze week te lezen in ‘Primo’. “Om eerlijk te zijn, ik ben degene die de rem erop zet.”