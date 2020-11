Billie Eilish toont bijzonder talent in virale video

Celebrities Samantha ‘Barbie’ de Jong bevallen van zoon Djemino

16 november De Nederlandse Samantha de Jong (31), beter bekend als realityster Barbie uit onder meer ‘Oh Oh Cherso’, is vanochtend bevallen van zoon Djemino Marco Meerts. Volgens de kersverse moeder, die een keizersnede onderging, is alles goed gegaan. “Ik ben zo trots”, laat ze weten. Het is haar derde kindje.