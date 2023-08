Billie Eilish smult van pralines van Dominique Persoone: “We hebben haar niet gespot in onze winkels”

Billie Eilish deelde dinsdag enkele foto’s van de afgelopen dagen op haar Instagram Stories. Zo was er onder meer een roze verpakking met pralines in de vorm van een doodskop te zien. Het blijkt om pralines te gaan van ‘The Chocolate Line’, van Dominique Persoone en z'n zoon Julius. “Een geweldige eer”, lacht de chocolatier. “Ik kreeg de foto’s doorgestuurd van influencer Elodie Gabias en ik vind het ontzettend cool dat een wereldster als Billie voor onze chocolade kiest. ‘t Is alleen een beetje jammer dat ze onze winkel niet getagd heeft. Maar goed, ‘t blijft mooie reclame natuurlijk.”

Volgens Persoone heeft Billie de pralines wellicht in de Antwerpse vestiging van ‘The Chocolate Line’ gekocht. Eerder bezocht ze in die stad namelijk ook een vegan bar en restaurant, Bar d’Henri. “Helaas heeft niemand haar herkend in de winkel”, lacht Persoone. Wellicht kocht iemand van haar entourage de lekkernijen. “Het is in elk geval niet de eerste keer dat we chocolade leveren aan grote sterren”, besluit de chocolatier. “Ook Tina Turner was een grote fan, net als de leden van The Rolling Stones en de Red Hot Chili Peppers.”