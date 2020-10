Billie Eilish slachtoffer van bodyshamers

CelebritiesBillie Eilish (18) is het slachtoffer geworden van bodyshamers nadat ze gefotografeerd werd in een topje en short, in plaats van haar kenmerkende baggy kleren. Maar de jonge zangeres laat zich niet doen.

Vorig weekend werd Billie Eilish op de gevoelige plaat vastgelegd toen ze in Los Angeles ging wandelen. De zangeres - die bekend staat om haar baggy kleren - droeg een topje en short, en dat was voor sommigen genoeg om negatieve opmerkingen over haar lichaam te maken. Zo tweette iemand: “In tien maanden tijd heeft Billie Eilish het lichaam van een moeder halverwege de dertig, die van wijn houdt, gekweekt.” Het bericht werd al meer dan 8.500 keer geliked en meer dan 13.000 keer gedeeld.

Gelukkig namen ook heel wat fans het voor de zangeres op. Zo schreef iemand: “Billie Eilish bodyshamen is precies de reden waarom ze baggy kleren draagt. Deze sh*t is raar en gewoon erg fout. Ze ziet er mooi uit en - vooral - gezond. Laat mensen eens zelfvertrouwen kweken.”

Niemand weet het

Vorig jaar legde Billie al uit waarom ze standaard voor baggy kledij kiest: “Ik wil niet dat de wereld alles over me weet", zei ze. “Niemand kan een mening vormen als ze niet gezien hebben wat er onder de kleren zit, weet je? Niemand kan zeggen: ‘Oh, ze heeft een platte poep, ze heeft een dikke poep.' Niemand kan dat zeggen omdat ze het gewoon niet weten.” Toch ontsnapte ze niet aan kritiek. Toen de zangeres in april een (erg zedige) foto deelde in badkledij, kreeg ze wel met bodyshamers te maken. “Ik kan gewoon niet winnen", zei ze toen.

Daarom maakte ze een video ‘Not My Responsibility’, die ook op haar tournee werd getoond. In die video is te zien hoe ze zich van lagen kleding ontdoet. En ze zegt erin: “Als ik draag wat comfortabel is, ben ik geen vrouw. Als ik minder lagen draag, ben ik een slet. Hoewel je mijn lichaam nog nooit gezien hebt, beoordeel je het, en beoordeel je mij." En ook: “Dit lichaam waarin ik geboren ben, is het niet wat je wilde? Je hebt een mening over mijn mening, over mijn muziek, over mijn lichaam. Is mijn waarde alleen gebaseerd op jouw mening? Of is dat misschien niét mijn verantwoordelijkheid?”, besluit ze.

Reactie

Ook nu laat Billie de negatieve commentaren niet zomaar voorbijgaan. Op haar Instagram-pagina deelde ze een filmpje van blogger Chizi Duru met de titel: “Kunnen we normale lichamen normaliseren?” Daarin zegt de blogster: “Jullie moeten allemaal echte lichamen normaal beginnen vinden, oké? Niet iedereen heeft een dik achterwerk. Een buikje is normaal. En borsten gaan hangen, zeker wanneer je borstvoeding gegeven hebt. Instagram is niet echt." Daarna postte Billie een foto van zichzelf - in topje - op Instagram, met het bijschrift: “Wil je echt terug in de tijd gaan?”

