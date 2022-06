Billie Eilish openhartig over zelfliefde, misbruik en haar laatste album: “Ik heb te hard geprobeerd om gewild te zijn”

CELEBRITIESBillie Eilish (20) staat deze vrijdag, 24 juni, op het beroemde Glastonbury Festival. Als 20-jarige wordt ze de jongste soloartiest die als headliner op het Britse festival mag optreden. Met deze mijlpaal in aantocht blikt de Amerikaanse zangeres in een interview met het Sunday Times Magazine even terug op haar laatste album, ‘Happier Than Ever', en praat ze openhartig over haar haat/liefde relatie met haar lichaam en ervaring rond misbruik.

De popster vond het maken van haar vorige plaat, ‘Happier Than Ever’, tijdens de lockdown een ‘verlossende’ ervaring, maar had een beetje angst voor de mensen om haar nummers te horen, omdat ze zo persoonlijk zijn geschreven. “Hier zijn al mijn geheimen en onzekerheden die ik normaal voor mezelf hou. Op die manier stel je je zeer kwetsbaar op.” ‘Your Power’ is daar één van: “Er is een strofe in ‘Your Power’ dat mijn ervaring zo gedetailleerd mogelijk beschrijft. De rest van het lied gaat over andere dingen die ik heb meegemaakt, vanuit verschillende perspectieven gezien.”

Misbruik

Ze vertelt aan het Sunday Times Magazine over haar ervaring met misbruik: “Misbruik verandert je. Het geeft je een verantwoordelijkheidsgevoel, spijt en schaamte. Je voelt je schuldig. Je denkt dat het jouw fout is en dat jij het misbruik hebt gestart.” Wat eigenlijk helemaal niet het geval is: “Ik was nog maar een kind. We geven onszelf de schuld en vaak geven de personen die je aan het misbruiken zijn jou ook de schuld, terwijl het helemaal niks met jou te maken heeft. Zeker wanneer je jong bent en je nog niet echt weet wat goed of fout is.”

De 20-jarige zangeres wil dan ook iedereen waarschuwen voor mensen met slechte bedoelingen. “Ze kunnen heel charmant overkomen en gaan dan misbruik maken van hun goede reputatie.” Billie gaat verder: “Het ergste van al is dat het iedereen kan overkomen. Het maakt niet uit hoe voorzichtig jouw ouders zijn of hoe slim jij bent. Je hebt er geen controle over: het kan jou gewoon overkomen. Dat is het gekke eraan.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Billie Eilish op de Grammy Awards. © REUTERS

Zelfliefde

Billie heeft de laatste jaren een sterk merk voor zichzelf opgebouwd, op fashiongebied gekenmerkt door haar baggy streetstyle en groen-zwarte lokken. Afgelopen zomer ruilde ze haar baggy kleren in voor een roze zijden korset en verfde ze haar groen-zwarte lokken platinablond om op de cover van British Vogue te poseren. Die cover was een radicale verandering in haar imago en nu Eilish eraan terugdenkt, voelt ze zich erg onthecht van zichzelf. De Amerikaanse kreeg tal van schokkende reacties over de transformatie.

“Wat je ook doet, het is altijd goed én fout”, vertelt de ‘Bad Guy’-zangeres aan het Sunday Times Magazine. “Als ik baggy kleren draag, voelt niemand zich aangetrokken tot mij. Ik voel mij niet geliefd, niet sexy en niet mooi. Anderen wijzen de vinger naar mij dat ik niet vrouwelijk genoeg ben.” Maar wanneer Eilish iets meer onthullend draagt, is iedereen plots geshockeerd. “Dan ben ik een dikke koe, een slet, een sell-out en loop ik zoals iedere andere beroemdheid te koop met mijn lichaam. Wat wil je dan? Het is een gekke wereld voor vrouwen en vrouwen in de publieke opinie.”

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Billie Eilish op de cover van Vogue. © Vogue

“Ik voel mij nooit gewild. Ik vrees dat ik me vaak zo ongewild voelde, dat ik te hard heb geprobeerd om mezelf gewild te maken voor anderen. Ik word er triest van als ik daaraan denk.” De 20-jarige zangeres heeft al langer problemen met haar lichaamsbeeld. Billie ziet haar lichaam als haar ‘lelijke vriend’. “Mijn relatie met mijn lichaam is altijd al vreselijk geweest, al sinds ik 11 jaar was. Ik hou ervan dat mijn lichaam van mij is en dat het overal met me meegaat, maar het is en blijft een moeilijke relatie.” Eerder bekende ze dat ze op 12-jarige leeftijd al dieetpillen nam omdat ze zichzelf te dik vond en zichzelf vaak uithongerde.

Gelukkig heeft Billie Eilish vandaag meer zelfvertrouwen gekweekt. “In de voorbije maanden voelde ik mij veel zelfzekerder in wie ik ben. Ik voel mij anders, meer gewild. Ik heb het gevoel dat ik zelf kan kiezen hoe vrouwelijk en hoe mannelijk ik wil zijn.”

