Billie Eilish openhartig over drugs, dieetpillen en misbruik door vrienden: "Ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen”

De afgelopen vier jaar ging het razendsnel voor Billie Eilish, tot corona de kop opstak. De 49 shows van haar tournee waren onmiddellijk uitverkocht, maar ze kon er maar enkele afwerken. In ‘Vanity Fair’ blik Billie nu terug op het afgelopen jaar. “Vorig jaar zei ik voor de grap dat ik eens 100 dagen vrij wilde hebben. ‘Wat heb ik nu gewenst?’ dacht ik een tijdje geleden. Natuurlijk wil ik net als iedereen dat alles opnieuw normaal wordt, maar ik zou zonder die quarantaine op creatief vlak nooit bereikt hebben wat ik nu heb.”

Therapie

En die carrière is er, ondanks de jonge leeftijd, al eentje om u tegen te zeggen. Toch is het leven van de zangeres geen sprookje. “Ik weet het niet goed. Mensen houden niet van mijn werk. Ik kan er met niemand over praten. Want ofwel klinkt het alsof ik aan het opscheppen ben, ofwel dat ik ondankbaar ben”, vertelde Billie Eilish onlangs in het Sunday Times Magazine. Gelukkig kan ze haar gevoelens bij één iemand wél kwijt: “Ik ben met therapie begonnen”, klinkt het. “Het is de enige persoon met wie ik kan praten.”

Met haar vrienden thuis in L.A. heeft ze het moeilijker, zegt Eilish. “Vertrouwen is een groot probleem. Enkele naaste vrienden van wie ik dacht dat ik ze volledig kon vertrouwen, hebben vorig jaar mijn naam misbruikt. En er dan over geklaagd. Ik had zoiets van: ‘Wat doen jullie? Als jullie me gaan misbruiken, geniet er dan tenminste van.’ Ik weet niet meer wie ik kan vertrouwen.” De ‘Bad Guy’-zangeres werd in mei het gezicht van een nieuwe campagne, ‘Seize The Awkward’, die mensen wil aanmoedigen om over hun gevoelens te praten. “Het maakt je niet zwak wanneer je om hulp vraagt”, zegt ze in de campagnevideo. “Het maakt je niet zwak wanneer je om een vriend vraagt, of wanneer je naar een therapeut gaat. Je zou je niet zwak mogen voelen wanneer je iemand om hulp vraagt.”

No drugs

Dat is ook de boodschap die ze verder wil dragen. Als Billie spreekt, dan luistert de wereld. Terwijl een generatie tienermeisjes hun angst en plaatsvervangende rebellie kan kanaliseren via Eilish ‘humeurige teksten’, kan de bezorgde ouder troost putten uit het feit dat Eilish een geheelonthouder is. Op 15-jarige leeftijd belandde een van haar vrienden in een afkickkliniek na een overdosis, anderen in haar omgeving zijn overleden. Onderwerpen die heel vaak naar boven komen in haar muziek. Zolang haar vrienden harddrugs vermijden en veilig zijn met al het andere, maakt ze zich tegenwoordig geen zorgen. “Ik ga hier niet naar feestjes, dat mag ook niet nu trouwens, en ook,” vertelt ​​ze, “ik ben ik, dus ik kan echt nergens heen. Maar dat is oké.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © Photo News

Eigen streetstyle

Billie is een spreekbuis voor haar generatie en kenmerkt zich op fashiongebied vooral door haar lichaamsversluierende streetstyle die zowat haar handelsmerk is geworden. Ook Missy Elliot en TLC waren destijds grote fan van de wijde verhullende kledingstijl. “Je carrière hoeft niet af te hangen van je lichaam”, zei ze eerder al. De zangeres sprak ook al openlijk over haar langdurige strijd met haar zelfbeeld. Zo bekende ze dat ze op haar 12de al dieetpillen nam omdat ze zichzelf te dik vond. “Tot een jaar of 3 geleden hongerde ik mezelf constant uit. Als ik daar nu aan terugdenk, kan ik bijna niet geloven dat ik al die dingen gedaan heb.” Gelukkig voelt ze zich vandaag gezonder. “Ik voel me beter in mijn vel, en dat is maar goed ook. Want mensen op het internet geven zoveel commentaar op mijn lichaam dat ik er 3 jaar geleden gewoon door gecrasht zou zijn. Als ik wijde kleding draag is het niet goed, als ik mijn lijf laat zien is het ook niet goed... Kunnen we normale lichamen normaliseren, alsjeblieft?”

Lees verder onder de foto.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hechte familieband

Billie woont nog steeds in Los Angeles bij haar ouders, acteurs Maggie Baird en Patrick O’Connell, die haar ook van dichtbij begeleiden. Haar hond, pitbull Shark die ze aan het begin van de pandemie adopteerde, maakt het plaatje compleet. Ook met haar broer Finneas (23), die ook een singer-songwriter, acteur en producer is, heeft ze een heel goede band. “Als ik denk aan het woord ‘thuis’, denk ik vooral aan mijn kindertijd in Los Angeles, waar ik nog steeds woon. Onze gezamenlijke etentjes met het gezin, samen naar een film kijken, lachen en Kerstmis vieren. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn om tijd voor vrij te maken. Echte qualitytime.”

“Bij ons thuis gold één regel”, vertelt Billie. “Je mag altijd creatief bezig zijn. Waar dan ook, wanneer dan ook, zelfs al is het tot ‘s ochtends vroeg. Van kinds af aan was ik al gefascineerd door voor de camera te staan. Ik wilde ook continu home-video’s van mezelf zien.” (lacht) Het resultaat van die creatieve vrijheid is duidelijk: onder andere vijf Grammy Awards, twee American Music Awards, twee Guinness World Records, drie MTV Video Music Awards en één Brit Award. Ze is ook de jongste persoon en tweede persoon ooit in de geschiedenis die in hetzelfde jaar de vier belangrijkste Grammy-categorieën heeft gewonnen: Beste nieuwe artiest, Record van het jaar, Nummer van het jaar en Album van het jaar. Ondanks alle roem blijft Billie Eilish met haar beide voeten op de grond. “Je moet mij niet willen zijn, je moet jezelf willen zijn. Anders lukt het toch niet.”

Lees ook

Volledig scherm Billie Eilish en haar broer Finneas O'Connell. © Photo News

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.