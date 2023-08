Billie Eilish nog steeds bevriend met ex-vriend Jesse Rutherford: “Voor altijd mijn maatje”

Dit weekend vond Billie Eilish dat het nog eens tijd was voor een vraag- en antwoordsessie op haar Instagram Stories. “Stel me een vraag”, stond er te lezen. Veel fans waren dan ook benieuwd naar hoe het gaat met Billie na haar break-up met Jesse Rutherford, de leadzanger van de rockband ‘The Neighbourhood’. Dan maar beter met de deur in huis vallen. “Jesse???” antwoordde een fan op de vraagsticker. De twee deelden zes maanden lief en leed tot ze in mei beslisten een punt achter hun relatie te zetten. De ‘What Was I Made For’-zangeres schreef het volgende: “Alleen hele goede vrienden. Voor altijd mijn maatje.” Het lijkt dus dat de twee nog steeds op goede voet staan met elkaar.

Toen een andere fan haar vroeg of ze momenteel met iemand aan het daten was, schreef Eilish klaar en duidelijk in hoofdletters: “NEE, MENEER.” Nu Billie aan haar fans heeft laten weten dat ze niet opnieuw op zoek is naar de liefde, is het onduidelijk of Rutherford ook een pauze neemt van de romantiek.