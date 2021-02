Billie Eilish lost eerste details over nieuw album: plaat zal 16 nummers tellen

Heel veel zijn de fans van Billie Eilish niet te weten gekomen, maar ze kunnen zich wel optrekken aan de bevestiging dat er binnenkort een nieuw album zit aan te komen. Door de coronapandemie is het stil in de muziekwereld, dus moeten de artiesten creatief bezig blijven om de connectie met hun fans te behouden. Daarom organiseerde Billie Eilish nog eens een vragenronde met haar fans op Instagram. Eén van hen vroeg hoeveel nummers haar nieuwste album zou tellen waarop de zangeres antwoordde met een zwart scherm waarop ze in het wit de cijfers van 1 tot en met 16 had geschreven. Iedereen gelukkig, want toen Billie eind vorig jaar een ‘Q&A’ organiseerde had ze gezegd dat ze zich af en toe verveelde, wat haar een heleboel volgers kostte. Hoe het album zal heten blijft voorlopig nog een groot geheim zo ook de releasedatum. Het laatste werk dat Billie Eilish op de wereld loste was ‘When We Fall Asleep, Where Do We Go?’ in maart 2019.