Billie Eilish koestert een enorme kinderwens: “Ik zou liever sterven dan dat ik nooit moeder zou worden”

Billie vertelt dat ze altijd al kinderen wilde. Moeder worden is één van de belangrijkste doelen in haar leven. Eilish ziet het al volledig voor zich, en vreest er naar eigen zeggen voor dat ze een heel beschermde ouder zal zijn. “Hoe ouder ik word en hoe meer ik dingen ervaar, dat ik begin na te denken. Over wat ik ga doen als mijn kind denkt dat iets het juiste is om te doen, terwijl ik absoluut het tegenovergestelde denk. Wat ga ik dan doen als ze niet naar me willen luisteren?”, aldus de ‘Bad Guy’-zangeres.