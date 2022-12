Billie Eilish is slachtoffer van AI-porno: ruim 11 miljoen mensen keken naar de clip

Hoewel de app ernaar streeft om alle seksueel getinte inhoud te verbannen van hun medium, zou de video vier dagen lang op het platform hebben gecirculeerd. Waardoor er meer dan 11 miljoen mensen het pornofilmpje met het - met AI toegevoegde - gezicht van Eilish te zien kregen. Een woordvoerder van TikTok verklaart: “De video schendt onze c ommunity guidelines , waarin duidelijk staat dat we geen inhoud toestaan die een beeld van een ander individu verandert of vervormt om seksuele suggestie af te beelden of te impliceren.”

Wijde kleding

Billie heeft zich in het verleden reeds uitgelaten over de lichaamsonzekerheden waarmee ze worstelde toen ze opgroeide in de publieke belangstelling. Dat is de reden waarom de zangeres ervoor kiest om wijde kleding te dragen: “Niemand kan een mening hebben over mijn lichaam. Omdat ze niet weten wat er onder mijn kleren zit”, zei ze toen.