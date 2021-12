Billie Eilish is persoon van het jaar volgens PETA

Celebrities Model verdient de kost op TikTok omdat ze op Scarlett Johansson lijkt: “Maar ook haar haters weten mij te vinden”

Nee, je ziet niet dubbel, en Scarlett Johansson (37) heeft ook geen stiekeme tweelingzus. Ekaterina Shumskaya (24), een Russisch model, lijkt gewoon heel erg op de Amerikaanse actrice. Op TikTok verdient ze een centje bij door haar te imiteren, al is dat naar eigen zeggen niet altijd even makkelijk. “Ook de mensen die haar niet tof vinden contacteren mij. Ze sturen me soms doodsbedreigingen.”

29 november