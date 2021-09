Billie Eilish haalt uit naar security tijdens optreden

Celebrities “Haar vader controleer­de haar telefoon­tjes en internetge­bruik”: nieuwe onthullin­gen over bewindvoe­ring Britney Spears

25 september In juni vertelde Britney Spears (39) tijdens een hoorzitting voor het eerst hoeveel controle haar vader Jamie precies over haar leven kon uitoefenen. Uit nieuwe documentaires over de penibele situatie van de popzangeres blijkt nu dat daar geen woord over gelogen was. Zo zou Jamie niet alleen bepaald hebben welke dokter er voor z’n dochter zou zorgen, maar zou hij ook haar gsm- en internetgebruik gemonitord hebben.