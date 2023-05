Billie Eilish en vriend Jesse Rutherford na relatie van jaar uit elkaar

In oktober 2022 raakte bekend dat de zangeres de liefde gevonden had bij Jesse Rutherford. De twee werden destijds samen gefotografeerd in Los Angeles, terwijl ze elkaar openlijk zoenden en omhelsden. De reacties op sociale media waren echter verdeeld. Fans van Eilish maakten zich onder meer zorgen over het grote leeftijdsverschil. “Het zien van Billie Eilish en Jesse die elkaars hand vasthouden is het ergste dat me ooit is overkomen. Het universum is tegen mij, dit is vreselijk” en “Jesse Rutherford kent Billie al sinds ze 15 jaar is. Dat ze nu aan het daten zijn is heel raar” waren slechts enkele van de vele bezorgde reacties.