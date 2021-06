Billie Eilish biedt excuses aan voor oud “racistisch” filmpje: “Ik schaam me dood”

In de omstreden video playbackt Eilish het nummer ‘Fish’ van Tyler, the Creator. Daarin komt het racistische scheldwoord ‘chink’ voor, waardoor er ophef ontstond in onder andere China. “Jullie hebben me gevraagd hierop te reageren en dat wil ik doen, want ik word hierdoor uitgemaakt voor iets dat ik niet ben”, aldus de nu 19-jarige Eilish in haar Instagram Stories. “Er gaat een montage rond waarin ik een woord uit een liedje playback, waarvan ik op dat moment niet wist dat het een beledigende uitdrukking was voor mensen uit de Aziatische gemeenschap. Ik schaam me dood en moet ervan kotsen dat ik dat heb gedaan. Ik had voor dit liedje nog nooit van dat woord gehoord. Maar mijn onwetendheid en leeftijd waren geen excuus om zoiets kwetsend te doen. Het spijt me.”