Billie Eilish (20) heeft de liefde gevonden bij 31-jarige Jesse Rutherford (en daar zijn veel fans niet blij mee)

CelebritiesHet is geen geheim meer: Billie Eilish (20) en de Amerikaanse zanger Jesse Rutherford (31) zijn een koppel. De twee werden dinsdagavond samen gefotografeerd in Los Angeles, terwijl ze elkaar openlijk zoenden en omhelsden. Op sociale media zijn de meningen echter verdeeld, want Jesse is namelijk elf jaar ouder dan Billie.

De geruchten over Billie Eilish en Jesse Rutherford - leadzanger van de Amerikaanse rockband The Neighbourhood - deden een week geleden al de ronde. Toen werden de twee namelijk samen gespot in een restaurant. Hun ontmoeting leek heel vriendschappelijk, hoewel enkele bronnen toen al suggereerden dat het duo hier en daar al wat kussen uitwisselden.

Maar nu is er geen ontkennen meer aan. Want op foto’s is te zien hoe het duo lachend, knuffelend en zoenend door de straten van Los Angeles dwaalt. Het is ook duidelijk dat het paar zich er helemaal niets van aantrekt dat een groep fotografen hen in het vizier had. Ze hebben klaarblijkelijk niets meer te verbergen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Exclusief beeld van Billie Eilish en Jesse Rutherford in straten van Los Angeles © CLICK NEWS AND MEDIA

Leeftijdsverschil

Op sociale media zijn de meningen echter verdeeld over het gloednieuwe stel. Aangezien Billie 20 jaar is en Jesse 31, scheelt het paar elf jaar. Billie zou bovendien ook grote fan zijn van Jesses band The Neighbourhood, waardoor ze Jesse op 15-jarige leeftijd al zou ontmoet hebben. Dat gegeven doet bij fans ook de wenkbrauwen fronsen, waardoor het stel nu al op heel wat kritiek kan rekenen van Billies achterban.

Al is het niet de eerste keer dat Billie voor een oudere man valt. Vorig jaar heeft ze nog met de 31-jarige acteur Matthew Tyler Vorce gedatet, waarna het duo uit elkaar ging in mei.

Bekijk hieronder enkele reacties van fans:

“Het zien van Billie Eilish en Jesse die elkaars hand vasthouden is het ergste dat me ooit is overkomen. Het universum is tegen mij, dit is vreselijk.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Jesse Rutherford kent Billie al sinds ze 15 jaar is. Dat ze nu aan het daten zijn is heel raar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Jesse Rutherford en Billie Eilish die daten is mijn 9/11. En niet op een manier dat ik hem zelf zou willen. Neen, hij is gewoon zo een rare man.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

HERBEKIJK OOK: Billie Eilish is een rolmodel, maar waarom?

LEES OOK: