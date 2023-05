Bill Nighy ontkent relatie met Anna Wintour: “We zijn gewoon goede vrienden”

Celebrities Paul Newman werd verteerd door een levenslang schuldge­voel: “Ergens wist ik dat ik ooit dat fatale telefoon­tje zou krijgen”

Vijftig jaar geleden liep het storm voor de misdaadkomedie ‘The Sting’, maar het scheelde niet veel of Paul Newman, die in 2008 overleed, had er niet eens in meegespeeld. Zijn laatste films hadden teleurgesteld en de producers wilden hun vingers niet branden. Gelukkig liep het anders, met dank aan Robert Redford. Maar wie was Paul Newman eigenlijk? Het verhaal van een affaire die z'n huwelijk ten gronde richtte, een fikse alcoholverslaving en rollen toiletpapier met het hoofd van Robert op. “Paul vond alleen rust in zijn hoofd als hij stomdronken was.”