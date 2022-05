Bill Murray geeft toe dat hij zich ongepast gedroeg op de set van z’n nieuwste film: “Ik dacht dat het grappig was”

Celebrities Johnny Depp kan zijn lach niet inhouden tijdens getuigenis van portier op proces tegen Amber Heard

De getuigenis van Alejandro Romero tijdens het proces van Johnny Depp en Amber Heard zorgde voor heel wat animo in de rechtszaal in Fairfax. Hij werkte als portier in het appartementsgebouw waar het koppel samenwoonde. Tijdens het bekijken van de vooraf opgenomen getuigenis kan acteur Johnny Depp zijn lach niet meer inhouden. Romero kreeg vragen over een ruzie tussen het acteurskoppel in mei 2016. Op de avond in kwestie was de portier niet aanwezig. Het juridische team van Johnny Depp vroeg hem of hij enkele dagen na het incident bepaalde verwondingen had opgemerkt bij Amber Heard. Maar dat had hij naar eigen zeggen niet gezien. “Als ik iets had gezien, had ik het me waarschijnlijk wel herinnerd.”

