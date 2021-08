Bill en Melinda Gates nu dan echt (officieel) gescheiden

Celebrities Romance met Jennifer, bromance met Matt Damon: Ben Affleck klimt uit diep dal en herbeleeft zijn glorieja­ren

31 juli Jennifer Lopez is opnieuw ‘Jenny from the block’, en voor de gelegenheid heeft ook Ben Affleck (48) weer zijn intrek genomen in haar leven. Van ex-verloofde naar nieuwe liefde: het gaat het koppel klaarblijkelijk voor de wind. Een hele verademing voor Affleck, die een moeilijke periode achter de rug heeft op zowel privé- als professioneel vak: “Mijn verslavingen zullen mij levenslang achtervolgen.”